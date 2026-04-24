Захарова заявила о желании США разместить оружейные системы в космосе

США под завесой мнимой российской угрозы активизируют шаги, направленные на размещение в космосе оружейных систем и наращивают там силовой потенциал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
«Под завесой мнимой, опять же, российской, как они говорят, угрозы, американцы при активной поддержке ряда сателлитов активизируют шаги, которые направлены на размещение в космосе оружейных систем и наращивание там силового потенциала», — заявила она (цитата по «Интерфаксу»).
Захарова отметила, что упомянутые шаги предусматривают, в том числе значительное увеличение количества космических сил США, массовое производство и неконтролируемый вывод на орбиту десятков тысяч спутников, а также совершенствование систем подавления космических аппаратов других государств.
По ее словам, любой космический конфликт будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех, без исключения, государств.
«Все как всегда, они начинают обвинять в чем-то Россию, чтобы затем начать это делать самим, или, каким-либо образом обелить свои собственные незаконные действия», — сказала Захарова.
16 апреля США и их союзники провели военные учения для противодействия российскому ядерному космическому оружию. Они смоделировали последствия ядерного взрыва, который позволил бы вывести из строя спутники. В беседе с газетой The Times глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг тогда заявил, что Россия «подумывает» вывести ядерное оружие на орбиту.
«Россия остается космической державой и продолжает инвестировать в противокосмическое оружие. Такое оружие может поставить под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, и мы просто не можем это допустить», — сказал он.
Неделей ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что космос не должен стать пространством конфронтации между Россией и США. По его мнению, космос должен оставаться «площадкой для сотрудничества».
7 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов призвал запретить любые виды вооружений в космосе. Он подчеркнул, что Москва последовательно выступает за незыблемость принципов мирного использования космического пространства.
Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».
В начале апреля глава государства назвал исключительно важным наращивание группировки спутников для сохранения лидерства России в космической сфере. Он подчеркнул, что от реализации космических программ прямо зависят инновационное развитие, обеспечение обороноспособности, безопасности и суверенитет России.
