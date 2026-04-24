Захарова назвала вопиющей перспективу передачи ядерного оружия Киеву

Передача Францией и Великобританией ядерного оружия Украине стала бы вопиющим подрывом принципов режима нераспространения ядерного оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это [передача] стало бы вопиющим и абсолютно неприемлемым, преступным подрывом центральных положений Договора о нераспространении ядерного оружия и жизнеспособности вообще данного договора», — сказала она.
Захарова отметила, что британские и французские власти стремятся запугать своих жителей мифической угрозой со стороны России, чтобы самим реализовывать курс на милитаризацию Западной Европы и агрессивную политику в ущерб жизням граждан.
Дипломат напомнила, что перспективу передачи оружия Киеву удалось пресечь благодаря информации, добытой российскими спецслужбами. Служба внешней разведки (СВР) России в феврале заявила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу». Таковая может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из ее вариантов служит подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.
По версии ведомства, две страны хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины. СВР также подчеркнула, что Берлин «благоразумно отказался» от участия в «авантюре».
Франция и Великобритания версию СВР опровергают.
Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.
