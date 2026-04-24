Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ и США при обмене пленными

Возвращению российских военнослужащих из украинского плена способствовали Объединенные Арабские Эмираты и США, сообщило Минобороны.

Источник: РБК

Возвращению российских военнослужащих из украинского плена способствовали Объединенные Арабские Эмираты и США, сообщило Минобороны.

Ранее стало известно, что Россия и Украина провели второй за месяц раунд обмена пленными. Российская сторона вернула 193 военнослужащих, столько же были переданы украинской стороне.

Предыдущий раунд обмена состоялся две недели назад в преддверии Пасхи. Он прошел по формуле «175 на 175». Помимо военных стороны передали друг другу по семь гражданских. В Россию тогда вернулась последняя группа жителей Курской области: пять женщин и двое мужчин, все из Суджанского района.

Материал дополняется.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
