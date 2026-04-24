Презервативы в России подорожали из-за войны на Ближнем Востоке

Аналитики также отмечают, что среди молодежи растет число отказов от секса. Согласно исследованию 2024 года, 22% россиян в возрасте 18−23 лет заявили о полном отсутствии сексуальной жизни. Похожая тенденция фиксируется и в США: доля молодых людей 18−29 лет, не имевших секса больше года, удвоилась с 2010 года и достигла 24%. При этом продажи гормональных контрацептивов в упаковках выросли всего на 1,4% в первом квартале, а по итогам 2025 года даже снизились на 1,1%, хотя в денежном выражении они увеличиваются.