Презервативы в России подорожали из-за войны на Ближнем Востоке

В России начали дорожать презервативы из-за роста издержек производителей, вызванного войной на Ближнем Востоке, сообщает «Коммерсантъ». По итогам первого квартала 2026 года средняя цена пачки в аптеках выросла на 13,2% год к году, до 477 ₽, а в неспециализированной рознице в апреле стоимость уже превысила 500 ₽
Малайзийская компания Karex, которая производит около пятой части всех презервативов в мире, включая бренд Durex, сообщила о повышении логистических и производственных затрат на 25−30% из-за закрытия Ормузского пролива. Этот бренд занимает почти 40% российского рынка в денежном выражении, следом идет Contex с 38,2%.
По данным сервиса «Продажи.рф», средний чек пачки презервативов в рознице резко вырос в апреле — с 450 ₽ в начале месяца до 530 ₽ к середине. При этом натуральные продажи в аптеках стагнируют: по итогам 2025 года прирост составил всего 0,4%, так как потребители все чаще покупают такие товары в продуктовых магазинах и онлайн. В первом квартале аптеки реализовали 4,09 млн упаковок на 1,95 млрд руб.
Аналитики также отмечают, что среди молодежи растет число отказов от секса. Согласно исследованию 2024 года, 22% россиян в возрасте 18−23 лет заявили о полном отсутствии сексуальной жизни. Похожая тенденция фиксируется и в США: доля молодых людей 18−29 лет, не имевших секса больше года, удвоилась с 2010 года и достигла 24%. При этом продажи гормональных контрацептивов в упаковках выросли всего на 1,4% в первом квартале, а по итогам 2025 года даже снизились на 1,1%, хотя в денежном выражении они увеличиваются.
Ранее пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции сообщила, что Ормузский пролив будет закрыт с вечера 18 апреля и до отмены морской блокады США.
Блокада Ормузского пролива американскими боевыми кораблями, согласно заявлению CENTCOM, началась 13 апреля по указу президента США Дональда Трампа. Армия США заявила, что блокирует путь судам, входящим в иранские порты или выходящим из них. Пентагон заявил, что за первые 48 часов «ни одно судно» не прошло через американских военных.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».