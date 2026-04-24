Guardian: Лондон отреагировал на планы Вашингтона пересмотреть позицию по Фолклендам

Британская газета The Guardian пишет, что так Лондон отреагировал на сообщения о том, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении претензий Великобритании на Фолклендские острова вблизи Аргентины. Ранее агентство Reuters сообщило, что речь идет о переоценке дипломатической поддержки США давних европейских «имперских владений». Такой «недружественный» шаг со стороны Вашингтона объясняется тем, что Белый дом остался недоволен объемом помощи, которую Британия оказала США в войне против Ирана.