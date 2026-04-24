Guardian: Лондон отреагировал на планы Вашингтона пересмотреть позицию по Фолклендам

Британская газета The Guardian пишет, что так Лондон отреагировал на сообщения о том, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении претензий Великобритании на Фолклендские острова вблизи Аргентины. Ранее агентство Reuters сообщило, что речь идет о переоценке дипломатической поддержки США давних европейских «имперских владений». Такой «недружественный» шаг со стороны Вашингтона объясняется тем, что Белый дом остался недоволен объемом помощи, которую Британия оказала США в войне против Ирана.
Официальный представитель премьер-министра Кира Стармера заявил: «Позиция Великобритании ясна и останется неизменной». Он напомнил, что Фолклендские острова «подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы остаться заморской территорией Великобритании», а Британия, по его словам, всегда выступала за «право островитян на самоопределение».
Позицию Даунинг-стрит поддержали ведущие британские политики, и такое единство мнений, как отмечает Guardian, в Британии случается нечасто. Глава партии Reform UK Найджел Фарадж пообещал поднять вопрос Фолклендов лично с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Лидер консерваторов Кеми Баденок назвала позицию США «абсолютной чепухой». «Фолклендские острова являются британской территорией. Я не понимаю, о чем говорит Дональд Трамп. Это похоже на то, что он говорил, когда речь заходила о Гренландии», — сказала она.
Государственный визит, безусловно, следует отменить — этот ненадежный, вредный президент (Трамп) не может продолжать оскорблять нашу страну.