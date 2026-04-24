На Украине запросили пожизненное для обвиняемого в убийстве Ирины Фарион

Прокуратура Украины запросила для обвиняемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает «Страна.ua».
Как пишет издание «Новини LIVE», несколькими днями ранее 20-летний подозреваемый Вячеслав Зинченко сначала предпринял попытку самоубийства в зале суда, а затем потерял сознание.
Убийство произошло в июле 2024 года во Львове. Фарион выстрелили в висок, после чего политик скончалась в больнице. Подозреваемого Зинченко задержали 25 июля в Днепре.
Ответственность за убийство взяла на себя группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Сам Зинченко свою вину отрицает.
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012—2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.
