Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине запросили пожизненное для обвиняемого в убийстве Ирины Фарион

Прокуратура Украины запросила для обвиняемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает «Страна.ua».

Источник: РБК

Как пишет издание «Новини LIVE», несколькими днями ранее 20-летний подозреваемый Вячеслав Зинченко сначала предпринял попытку самоубийства в зале суда, а затем потерял сознание.

Убийство произошло в июле 2024 года во Львове. Фарион выстрелили в висок, после чего политик скончалась в больнице. Подозреваемого Зинченко задержали 25 июля в Днепре.

Ответственность за убийство взяла на себя группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Сам Зинченко свою вину отрицает.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012—2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

