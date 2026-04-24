Главу ВМС США уволили из-за мечты Трампа о линкорах с лазерами

В итоге он решил, что ВМС нужен новый руководитель. По словам чиновников, которые приводит NYT, 22 апреля Фелан узнал, что его увольняют, и отправился в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. WSJ пишет, что министр больше часа просидел в холле западного крыла Белого дома, но встреча не состоялась. Трамп позже позвонил ему, чтобы подтвердить, что Фелан уволен, пишет NYT.