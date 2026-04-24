Песков не исключил визита Путина на саммит G20 в Майами

В марте Песков говорил, что о визите Путина в США на саммит «речи не идет». В прошлогоднем саммите G20 в ЮАР президент также не принял участия. Последний раз Путин участвовал в саммите G20 в 2019 году, когда тот проходил в Японии. В ходе него президент России встретился с Трампом.