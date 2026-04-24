Песков не исключил визита Путина на саммит G20 в Майами

Президент России Владимир Путин может поехать на саммит G20 в Майами, а может и не поехать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью репортеру информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
«Путин может поехать в Майами как член страны “двадцатки”, может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что российская сторона по-прежнему придает большое значение работе в рамках «двадцатки» и предположил, что «с учетом тех кризисов, которые сейчас нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита будет много о чем говорить».
«Большая двадцатка» («Группа двадцати»; The Group of Twenty, G20) — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. Служит одной из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. G20 объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.
На этой неделе Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют пригласить президента России на саммит G20, который пройдет в декабре на гольф-курорте «Дорал» президента Дональда Трампа. Сам республиканец заявил, что не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это «было бы очень полезно».
О том, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, ранее говорил замглавы МИД России Александр Панкин.
В марте Песков говорил, что о визите Путина в США на саммит «речи не идет». В прошлогоднем саммите G20 в ЮАР президент также не принял участия. Последний раз Путин участвовал в саммите G20 в 2019 году, когда тот проходил в Японии. В ходе него президент России встретился с Трампом.
