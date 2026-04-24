Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр ЖКХ Крыма подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Владимирович Щегленко написал заявление об увольнении. Указ об освобождении его от государственной должности опубликован на официальном портале правительства РК», — написал Аксенов в МАХ.

Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию.

Захар Щегленко занимал пост министра ЖКХ с 23 сентября 2024 годя. До этого он работал в должности главы администрации Ленинского района Республики Крым.

