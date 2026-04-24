Министр ЖКХ Крыма подал в отставку

«Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Владимирович Щегленко написал заявление об увольнении. Указ об освобождении его от государственной должности опубликован на официальном портале правительства РК», — написал Аксенов в МАХ.
Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию.
Захар Щегленко занимал пост министра ЖКХ с 23 сентября 2024 годя. До этого он работал в должности главы администрации Ленинского района Республики Крым.
