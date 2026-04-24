Меликов сообщил об отражении атаки БПЛА в Дагестане

В Дагестане предотвратили атаку украинских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Меликов.
«К счастью, жертв и пострадавших нет», — написал он.
Меликов отметил, что на месте работают оперативные службы и принимаются меры по ликвидации последствий.
В декабре прошлого года беспилотники сбили над территорией города Каспийска в Дагестане. Тогда при атаке БПЛА пострадала 12-летняя девочка. Ее доставили в больницу с ранением грудной клетки.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
