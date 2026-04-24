В НАТО заявили, что для исключения Испании из альянса нет оснований

Агентство Reuters ранее процитировало слова американского чиновника, который сообщил, что во внутренней переписке Пентагона предлагались меры по наказанию союзников, не поддержавших войну в Иране, включая приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова.
Также в переписке говорится, что права на доступ, базирование и пролет является «абсолютным базовым уровнем для НАТО». По словам чиновника, раскрывшего переписку агентству, один из вариантов, предложенных в электронном письме, предусматривает отстранение «проблемных» стран от важных или престижных должностей в НАТО.
В беседе с Би-би-си представитель НАТО сообщил, что в учредительном договоре организации «нет положений о приостановлении членства в НАТО или исключении из альянса».
Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за их нежелание играть более активную роль в конфликте с Ираном. Испания, в частности, отказалась предоставить свои авиабазы «Rota» и Morón для нанесения ударов.
После отказа в предоставлении баз Трамп пригрозил остановить торговлю США и Испании, а говоря о базах королевства, отметил: «При желании мы можем просто прилететь и воспользоваться ими». вице-премьер королевства Мария Хесус Монтеро, в свою очередь заявила, что Испания не собирается быть вассалом, не потерпит угроз и будет защищать собственные ценности.
«Мы не работаем на основе электронных писем. Мы работаем с официальными документами и официальными позициями, в данном случае — правительства Соединённых Штатов», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Он подчеркнул, что Испания поддерживает «полное сотрудничество со своими союзниками, но всегда в рамках международного права».
В конце марта Трамп заявил, что США не обязательно присутствовать на собраниях НАТО и поддерживать альянс на фоне его действий.
«Звучит как сенсационная новость, не так ли? Но это факт. Зачем нам быть там [в НАТО] для них [европейских стран], если они там не для нас», — сказал тогда президент США.
