Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО заявили, что для исключения Испании из альянса нет оснований

Представитель альянса сообщил, что в учредительном договоре организации «нет положений о приостановлении членства в НАТО или исключении из альянса».

Источник: РБК

В НАТО заявили, что в уставе альянса нет положений, позволяющих исключить страны-участницы после сообщения о том, что США могут попытаться приостановить членство Испании в НАТО из-за ее позиции по войне в Иране нет, передает Би-би-си.

Агентство Reuters ранее процитировало слова американского чиновника, который сообщил, что во внутренней переписке Пентагона предлагались меры по наказанию союзников, не поддержавших войну в Иране, включая приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова.

Также в переписке говорится, что права на доступ, базирование и пролет является «абсолютным базовым уровнем для НАТО». По словам чиновника, раскрывшего переписку агентству, один из вариантов, предложенных в электронном письме, предусматривает отстранение «проблемных» стран от важных или престижных должностей в НАТО.

В беседе с Би-би-си представитель НАТО сообщил, что в учредительном договоре организации «нет положений о приостановлении членства в НАТО или исключении из альянса».

Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за их нежелание играть более активную роль в конфликте с Ираном. Испания, в частности, отказалась предоставить свои авиабазы «Rota» и Morón для нанесения ударов.

После отказа в предоставлении баз Трамп пригрозил остановить торговлю США и Испании, а говоря о базах королевства, отметил: «При желании мы можем просто прилететь и воспользоваться ими». вице-премьер королевства Мария Хесус Монтеро, в свою очередь заявила, что Испания не собирается быть вассалом, не потерпит угроз и будет защищать собственные ценности.

«Мы не работаем на основе электронных писем. Мы работаем с официальными документами и официальными позициями, в данном случае — правительства Соединённых Штатов», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он подчеркнул, что Испания поддерживает «полное сотрудничество со своими союзниками, но всегда в рамках международного права».

В конце марта Трамп заявил, что США не обязательно присутствовать на собраниях НАТО и поддерживать альянс на фоне его действий.

«Звучит как сенсационная новость, не так ли? Но это факт. Зачем нам быть там [в НАТО] для них [европейских стран], если они там не для нас», — сказал тогда президент США.

Оставайтесь на связи с РБК в Максе.

