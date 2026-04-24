Путин посетил выставку, посвященную Владимиру Жириновскому

Президент России Владимир Путин посетил выставку "Жириновский.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщил журналист Павел Зарубин.

Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения политика. На опубликованных кадрах также видно, что рядом с главой государства стоят лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщает «РИА Новости», Слуцкий провел экскурсию по выставке для спикера и президента.

Указ о проведении торжеств в честь 80-летия со дня рождения Жириновского Путин подписал в ноябре 2024 года. Ответственным за проведение мероприятий был назначен Володин.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше