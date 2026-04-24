Путин посетил выставку, посвященную Владимиру Жириновскому

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщил журналист Павел Зарубин.
Как сообщает «РИА Новости», Слуцкий провел экскурсию по выставке для спикера и президента.
Указ о проведении торжеств в честь 80-летия со дня рождения Жириновского Путин подписал в ноябре 2024 года. Ответственным за проведение мероприятий был назначен Володин.
Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции.
