Минюст внес в реестр иноагентов структуры бывшего мэра Плёса

Минюст расширил реестр иностранных агентов, включив два общества с ограниченной ответственностью — «Яшма» и «Торговые инвестиции», которые учредил бывший мэр Плёса Алексей Шевцов (признан иноагентом).
В обновленный перечень иноагентов вошли:
режиссер театра и кино, сценарист, заслуженный деятель искусств России Юрий Мамин;
сценарист Юрий Тепляков;
Наталья Гоголева (Касимова);
проект «Антиимперский блок народов»;
литературное медиа «Слова вне себя».
Согласно материалам Минюста, Мамин и Тепляков распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступали против военной операции на Украине. Ведомство также указало, что Тепляков призывал к нарушению территориальной целостности России.
Среди оснований для включения в реестр проекта «Антиимперский блок народов» Минюст указал, что тот отождествлял Россию с террористической организацией, а проект «Слова вне себя», владельцем которого является иностранная компания, оказывал информационную поддержку лицам, включенным в реестр иностранных агентов.
Алексея Шевцова, который выступает учредителем внесенных в ресстр ООО «Яшма» и ООО «Торговые инвестиции», объявили иноагентом в октябре 2025 года. В 2010—2011 годах Шевцов был главой Плёса, а в периоды с 2005 по 2015 год — местным депутатом.
«В данном случае речь идет о выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — пояснили в Минюсте.
Неделей ранее в реестр иноагентов Минюст включил пять человек, в том числе химика, члена-корреспондента РАН Александра Кабанова и журналиста Delfi Дмитрия Семенова.