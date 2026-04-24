Иран не намерен идти на уступки на переговорах с США

«Противник не смог достичь ни одной из своих целей. В таких обстоятельствах для него вполне естественно запрашивать переговоры. Противник почувствовал себя сверхдержавой и ввязался в войну, которая не принесла результатов. Он собирался завершить военные действия за три-четыре дня, но оказался в тупике. Теперь он предпринимает попытки добиться на переговорах того, чего не смог добиться на поле боя», — приводятся его слова на портале иранского правительства.
Эсфахани подчеркнул, что его страна не пойдет на уступки в переговорном процессе. «Ответ Ирана ясен: то, чего он не принял на поле боя, он не примет и за столом переговоров», — отметил он.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как информировало иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.