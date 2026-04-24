Захарова назвала «театром абсурда» подготовку 21-го пакета санкций ЕС

Подготовка Евросоюзом 21-го пакета санкций сразу еще до принятия 20-го пакета является «театром абсурда», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе пресс-конференции.
Так она прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас об обсуждении новых ограничений в отношении России, которое она сделала 21 апреля.
«Я считаю, что главной характеристикой 20-го пакета санкций ЕС против России стало заявление брюссельской бюрократии и отдельных представителей ЕС о том, что они тут же начали работать над 21-м пакетом Это еще одна сцена из этого Западного театра абсурда», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Она заверила, что Москва даст «жесткий ответ» на санкции.
«Будут у нас приняты и ответные меры. Они будут жесткими», — сказала представитель МИДа.
20-й пакет санкций против России приняли 23 апреля. Под ограничения попали российские энергокомпании, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые ЕС связывает с теневым флотом.
Помимо этого ЕС расширил запреты на экспорт товаров и ввел полный запрет на операции с российскими криптосервисами. Всего в новый санкционный пакет включены 120 физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся заморозка активов и запрет на предоставление финансовых услуг.
Москва считает санкции западных стран незаконными.
