ИНСОМАР спрогнозировал результаты выборов в Госдуму

Возрастной электорат коммунистов, по оценкам социологов, традиционно демонстрирует высокую активность, и поэтому партия, скорее всего, удержит второе место. Электорат «Новых людей», напротив, молодой, а для него типична низкая явка, а значит, несмотря на высокие показатели по ВЦИОМу, они все же вряд ли могут рассчитывать на место выше четвертого, считают социологи. Рейтинги ЛДПР обычно примерно соответствуют их результатам, отмечают в ИНСОМАРе.