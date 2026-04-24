ИНСОМАР спрогнозировал результаты выборов в Госдуму

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР, консультирует в том числе администрацию президента) опубликовал в пятницу прогнозный электоральный расчет результатов выборов в Госдуму. По подсчетам социологов, «Единая Россия» получила бы при нынешних показателях 52−55%, КПРФ — 12−14%, ЛДПР — 10−12%, «Новые люди» — 7−8%, «Справедливая Россия» — 5−6%.
Свой прогноз социологи сделали на основании регулярных рейтингов ВЦИОМа и ФОМа.
ФОМ на основе опроса 17−19 апреля оценивает рейтинг «Единой России» в 39%, КПРФ — 8%, ЛДПР — 10%, «Справедливой России» — 4%, «Новых людей» — 6%. По этим показателям на втором месте держится ЛДПР. Согласно рейтингам ФОМа, в марте впервые с начала военной операции на Украине рейтинг партии власти две недели подряд находился ниже 40%.
Данные ВЦИОМа сильно отличаются от ФОМа. По опросу от 13−19 апреля, «Единая Россия» получила 27,7%, на втором месте идут «Новые люди» с результатом 13,4%, дальше КПРФ — 10,9%, ЛДПР — 10,1%, «Справедливая Россия» — 5,4%. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМом с 30 марта по 5 апреля, рейтинг «Единой России» составлял 29,7%, через неделю — 27,3%, сейчас (согласно замеру, проведенному с 13 по 19 апреля) он вырос на 0,4 п.п., до 27,7%.
В чем разница методологии ФОМа и ВЦИОМа.
ФОМ проводит свои опросы методом поквартирных интервью на выборке 1500 респондентов в 51 регионе. Полстер оценивает свою статистическую погрешность в 3,6%.
ВЦИОМ использует метод телефонных интервью на выборке 1600 респондентов в не менее чем 80 регионах. Статистическая погрешность исследования, по оценке ВЦИОМа, не превышает 1% с вероятностью 95%. Опросы обоих полстеров носят инициативный характер.
И ВЦИОМ, и ФОМ задают идентичный вопрос: «Если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье, за какую из следующих партий вы бы проголосовали?».
На основании чего ИНСОМАР делает свой прогноз.
Результаты социологи рассчитывали при общей прогнозной явке избирателей 50%. ИНСОМАР объясняет свой электоральный расчет двумя факторами.
Первый — это разница в методиках ФОМа и ВЦИОМа. Социологи указывают, что поквартирный опрос затрагивает менее мобильных людей с более устойчивыми привычками и предпочтениями, телефонный — более активных и «смелых».
Второй — способность партий к «мобилизации». Это политтехнологический термин, подразумевающий способность партии привести своих сторонников на участки. В ИНСОМАРе считают, что у «Единой России» он наиболее высок за счет организации, поэтому социологи и дают им такую значительную прибавку по сравнению с опросами.
Возрастной электорат коммунистов, по оценкам социологов, традиционно демонстрирует высокую активность, и поэтому партия, скорее всего, удержит второе место. Электорат «Новых людей», напротив, молодой, а для него типична низкая явка, а значит, несмотря на высокие показатели по ВЦИОМу, они все же вряд ли могут рассчитывать на место выше четвертого, считают социологи. Рейтинги ЛДПР обычно примерно соответствуют их результатам, отмечают в ИНСОМАРе.
Что было с рейтингами накануне выборов 2021 года.
Накануне выборов 2021 года (согласно опросу 3−5 сентября) по ФОМу рейтинг «Единой России» составлял 29%, по ВЦИОМу (согласно опросу 6−12 сентября) также 29%. В итоге партия получила 49,82% при явке 51,72%. Два источника РБК, близкие к руководству «Единой России», говорят, что фиксировали снижение показателей, но рассчитывают, что партия получит результат не меньший, чем на прошлых выборах, за счет технологий «мобилизации».
«Единой России» важнее не общий рейтинг, а его значения в наиболее электорально значимых регионах (с большим количеством избирателей), обращает внимание один из источников РБК.