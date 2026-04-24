Польша подняла истребители из-за двух российских Су-30 над Балтикой

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Польские истребители F-16 были подняты в воздух из-за пролетавших над Балтикой двух российских самолетов Су-30. Об этом сообщило оперативное командование польской армии.

Источник: U.S. Air Force

«24 апреля 2026 года дежурная пара истребителей F-16 польских ВВС перехватила, визуально идентифицировала и вела наблюдение за двумя российскими многоцелевыми боевыми самолетами Су-30 над Балтийским морем», — написало командование в X. Польские военные отметили, что российские самолеты не пересекали воздушные границы республики.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.