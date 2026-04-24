Белоусов оценил значение военного сотрудничества с Китаем

Двустороннее военное сотрудничество Москвы и Пекина — один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Его слова передает пресс-служба Минобороны.
24 апреля Белоусов встретился со своим китайским коллегой, министром обороны Китайской Народной Республики адмиралом Дун Цзюнем, в Москве.
«Военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности», — сказал министр.
Он также выразил уверенность, что сегодняшние переговоры позволят «сверить позиции и определить дальнейшие шаги в рамках стратегического взаимодействия двух стран».
Дун Цзюнь отметил, что текущий год — важное время для развития отношений двух стран, особенно в области оборонного сотрудничества. Поэтому в течение этого периода, по его словам, запланировано «много важных мероприятий на высочайшем уровне».
В ходе встречи глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что постоянный личный контакт лидеров двух стран, Владимира Путина и Си Цзиньпина, определяет особую роль двустороннего взаимодействия.
В сентябре 2025 года президент России по приглашению Си Цзиньпина посетил с официальным визитом Китай, где принял участие в саммите ШОС и военном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран находятся в постоянном контакте, который может быть как прямым, так и опосредованным.
Белоусов напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет со дня установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25 лет основополагающему договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
В прошлый раз переговоры министров обороны России и Китая прошли в Циндао 25 июня 2025 года. Тогда Белоусов заявил, что дружественные отношения России и Китая «сохраняют восходящую динамику развития» по всем направлениям и находятся на «беспрецедентно высоком уровне».
