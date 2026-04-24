Белоусов оценил значение военного сотрудничества с Китаем

В сентябре 2025 года президент России по приглашению Си Цзиньпина посетил с официальным визитом Китай, где принял участие в саммите ШОС и военном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран находятся в постоянном контакте, который может быть как прямым, так и опосредованным.