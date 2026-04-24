Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов оценил значение военного сотрудничества с Китаем

Москва назвала военное сотрудничество с Китаем ключевым элементом региональной и глобальной безопасности. Андрей Белоусов и Дун Цзюнь в Москве договорились о дальнейшем укреплении стратегического взаимодействия.

Источник: РБК

Двустороннее военное сотрудничество Москвы и Пекина — один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Его слова передает пресс-служба Минобороны.

24 апреля Белоусов встретился со своим китайским коллегой, министром обороны Китайской Народной Республики адмиралом Дун Цзюнем, в Москве.

«Военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности», — сказал министр.

Он также выразил уверенность, что сегодняшние переговоры позволят «сверить позиции и определить дальнейшие шаги в рамках стратегического взаимодействия двух стран».

Дун Цзюнь отметил, что текущий год — важное время для развития отношений двух стран, особенно в области оборонного сотрудничества. Поэтому в течение этого периода, по его словам, запланировано «много важных мероприятий на высочайшем уровне».

В ходе встречи глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что постоянный личный контакт лидеров двух стран, Владимира Путина и Си Цзиньпина, определяет особую роль двустороннего взаимодействия.

В сентябре 2025 года президент России по приглашению Си Цзиньпина посетил с официальным визитом Китай, где принял участие в саммите ШОС и военном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран находятся в постоянном контакте, который может быть как прямым, так и опосредованным.

Белоусов напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет со дня установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25 лет основополагающему договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В прошлый раз переговоры министров обороны России и Китая прошли в Циндао 25 июня 2025 года. Тогда Белоусов заявил, что дружественные отношения России и Китая «сохраняют восходящую динамику развития» по всем направлениям и находятся на «беспрецедентно высоком уровне».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

