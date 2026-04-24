Al Jazeera: Япония наращивает «южный щит» на фоне ослабления доверия к США

Япония выходит за установленные законом рамки обороны, столкнувшись с «самой сложной ситуацией в области безопасности» с 1945 года, передает катарское агентство Al Jazeera.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, новый фронт оборонной стратегии Японии, известный как «южный щит», предусматривает развертывание ряда оружейных платформ, а также средств радиоэлектронной борьбы и авиации на юге Японии и ее юго-западных отдаленных островах.

«Южный щит» должен создать «барьеры для доступа» вдоль Первой цепи островов, что усложнит потенциальные операции Китая вблизи Тайваня или в Восточно-Китайском море.

В конце марта Япония разместила ракеты дальнего радиуса действия в префектуре Кумамото на юго-западном побережье острова. В отличие от предыдущих оборонных объектов, эти ракеты могут поразить Китай. Это отражает тот факт, что с 2019 года именно Китай считается главной угрозой национальной безопасности Японии, опережая Северную Корею и Россию.

Баланс сил меняется. Оборонительная стратегия полностью смещена в сторону юго-запада, поэтому север имеет гораздо меньшее значение.

Кадзуто Сузуки
директор Института геоэкономики

По его словам, большая часть растущего оборонного бюджета Японии, который в 2026 финансовом году достиг рекордных 58 млрд долларов, направлена на усиление «южного щита». Позднее в этом году Токио опубликует следующий этап своей стратегии национальной безопасности, охватывающий период с 2026 по 2030 год. Ожидается, что в документе будут учтены уроки Украины и Ирана, касающиеся БПЛА и «узких мест» в цепочках поставок. В апреле Япония уже одобрила экспорт летального оружия.

Последние изменения в оборонной стратегии Японии также отражают растущую обеспокоенность Токио по поводу Вашингтона и его способности или готовности защищать своих союзников.

Япония исторически находилась под защитой ядерного зонтика США, но стремительная военная и ядерная экспансия Китая «снизила доверие к расширенному сдерживанию» США.

К тому же Японию тревожат переход Трампа к политике «Америка прежде всего» и его недружественные выпады в отношении давних партнеров по НАТО. Опрос, проведенный японской газетой Asahi Shimbun в 2025 году, показал, что 77% респондентов сомневаются в том, что США защитят Японию в случае военного кризиса.

Растущий скептицизм в отношении США подтолкнул Токио к укреплению альянсов с другими странами, например Филиппинами и Австралией.

Долгие годы (в Японии) полагали, что США придут и спасут Японию, и поэтому нам не нужно ничего, кроме самообороны… Но это предположение чересчур оптимистично, и нам нужно иметь хотя бы минимальные возможности для сдерживания и нанесения ответных ударов.

Кадзуто Сузуки
директор Института геоэкономики
