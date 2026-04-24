Запад объявил России войну, заявил Лавров

«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Всё это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве “наконечника” используется киевский режим… Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана», — заявил Лавров.