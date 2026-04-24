Запад объявил России войну, заявил Лавров

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

Источник: © РИА Новости

«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Всё это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве “наконечника” используется киевский режим… Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана», — заявил Лавров.

Министр также напомнил, что этот «наконечник» был бы беспомощен без материального наполнения оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих, которые предоставляет Запад.

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями российских некоммерческих организаций. Участники обменялись опытом и планами своей деятельности на международной арене. Были затронуты темы развития публичной дипломатии, сохранения исторической памяти, популяризации русского языка и культуры, наблюдения за электоральными процессами в России и зарубежных странах.

