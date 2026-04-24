Хегсет признался, что не думает о жестокости ударов по Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его главная задача — обеспечить американских военных всем необходимым для победы. Политик не считает нужным размышлять о жестокости боевых действий против Ирана.

Источник: РБК

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что его главная забота заключается в обеспечении американских военнослужащих всем необходимым для выполнения боевых задач, а не размышления о жестокости войны против Ирана.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, какие чувства оспытывает, отдавая приказы, ведущие к «экстремальному уровню насилия». «Все, о чем я думаю — убедиться, что наши бойцы имеют все необходимое для успешного выполнения задач, чтобы разгромить и уничтожить противника и вернуться домой», — отметил Хегсет.

Министр уточнил, что война жестока и требует трудных решений, однако администрация США делает все возможное, чтобы минимизировать риски для мирного населения. Приоритетом остается защита американских военнослужащих и достижение победы, — уточнил политик.

Телеканал CNN сообщил, что американские военные разрабатывают новые планы атак в зоне Ормузского пролива на случай, если действующее соглашение о прекращении огня будет сорвано.

По данным источников, Пентагон намерен сделать ставку на «динамическое наведение» на цели в районе Ормузского пролива, на юге Персидского залива и в Оманском заливе. Речь идет о потенциальных ударах по быстроходным катерам, минным заградителям и другим кораблям, с помощью которых Тегеран блокирует ключевые водные артерии.

Между США и Ираном действует перемирие, объявленное 8 апреля сроком на две недели. Впоследствии президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию конфликта.

Как написала The Wall Street Journal в середине апреля со ссылкой на официальных лиц и источники, Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов в дополнение к блокаде иранских портов. Полномасштабные бомбардировки также остается в списке опций, однако, по данным источников, этот сценарий менее вероятен из-за риска дальнейшей дестабилизации в регионе и нежелания президента США ввязываться в затяжные военные конфликты.

