США пригрозили Ирану «нарушить перемирие» из-за мин в Ормузском проливе

Глава Пентагона также заявил, что президент США Дональд Трамп уполномочил военных уничтожать иранские быстроходные катера, которые используются для минирования, а также для преследования и захвата коммерческих судов. «Наши командиры имеют четкие правила ведения боя. Если Иран будет ставить мины в воду или иным образом угрожать американскому коммерческому судоходству или силам США, мы будем стрелять на поражение, без колебаний», — подчеркнул Хегсет.