США пригрозили Ирану «нарушить перемирие» из-за мин в Ормузском проливе

Если Иран сбросит еще больше мин в Ормузском проливе, США будут рассматривать это как нарушение режима прекращения огня. Об этом в пятницу заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сохраняющуюся напряженность в стратегически важном водном коридоре.
«Если будут предприняты безрассудные и безответственные попытки сбросить больше мин, мы примем меры. Это нарушение режима прекращения огня», — сказал он журналистам в Пентагоне (трансляцию в YouTube вел Fox News). По словам Хегсета, транзит через пролив «осуществляется гораздо более ограниченно и с большим риском, чем хотелось бы», в частности из-за мин Ирана.
Глава Пентагона также заявил, что президент США Дональд Трамп уполномочил военных уничтожать иранские быстроходные катера, которые используются для минирования, а также для преследования и захвата коммерческих судов. «Наши командиры имеют четкие правила ведения боя. Если Иран будет ставить мины в воду или иным образом угрожать американскому коммерческому судоходству или силам США, мы будем стрелять на поражение, без колебаний», — подчеркнул Хегсет.
Как уточнил председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, в Ормузском проливе Иран уже атаковал пять судов, два из которых захватил. В ответ на это, а также для расширения блокады иранских портов, США направляют в регион дополнительный авианосец. «Наша блокада растет и становится глобальной», — заявил Хегсет.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал блокаду США «вопиющим нарушением» режима прекращения огня и заявил, что «открытие Ормузского пролива невозможно» в таких условиях. Ранее Галибаф также предупреждал, что попытки США разминировать иранские территориальные воды также будут рассматриваться Тегераном как нарушение перемирия.
