Захарова обвинила Евросоюз в намерении повлиять на выборы в Армении

Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила Евросоюз в намерении вмешаться в парламентские выборы в Армении. Об этом дипломат заявила в ходе пресс-конференции.
Голосование в Армении должно состояться 7 июня. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что по просьбе Армении в страну направят команду быстрого реагирования для противодействия гибридным угрозам в преддверии выборов.
По словам Захаровой, таким образом Евросоюз планирует повлиять на внутренние дела Армении и, в частности, на исход парламентских выборов.
«Задача у этой миссии не потоки отслеживать, а влиять, политически влиять и манипулировать. Миссия, которая на словах собирается бороться с некими вмешательствами в дела суверенного государства, сама является инструментом такого вмешательства», — сказала она.
Захарова заявила, что согласие Еревана на размещение европейских миссий свидетельствует о попытке армянского руководства ускорить евроинтеграцию. Однако со стороны Брюсселя, по ее утверждению, предложен «не путь в ЕС, а некий европейский путь».
«Вот мне кажется, как раз не путь в ЕС предложен Армении, а именно некий европейский путь», — сказала она.
