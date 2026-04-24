Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова обвинила Евросоюз в намерении повлиять на выборы в Армении

Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила Евросоюз в намерении вмешаться в парламентские выборы в Армении.

Источник: РБК

Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила Евросоюз в намерении вмешаться в парламентские выборы в Армении. Об этом дипломат заявила в ходе пресс-конференции.

Голосование в Армении должно состояться 7 июня. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что по просьбе Армении в страну направят команду быстрого реагирования для противодействия гибридным угрозам в преддверии выборов.

По словам Захаровой, таким образом Евросоюз планирует повлиять на внутренние дела Армении и, в частности, на исход парламентских выборов.

«Задача у этой миссии не потоки отслеживать, а влиять, политически влиять и манипулировать. Миссия, которая на словах собирается бороться с некими вмешательствами в дела суверенного государства, сама является инструментом такого вмешательства», — сказала она.

Захарова заявила, что согласие Еревана на размещение европейских миссий свидетельствует о попытке армянского руководства ускорить евроинтеграцию. Однако со стороны Брюсселя, по ее утверждению, предложен «не путь в ЕС, а некий европейский путь».

«Вот мне кажется, как раз не путь в ЕС предложен Армении, а именно некий европейский путь», — сказала она.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

