Канцлер ФРГ выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже говорил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, поскольку все кандидаты должны соответствовать строгим критериям, и Киев не является исключением. По его словам, у Украины есть перспектива членства, но для приведения ее стандартов в соответствие с требованиями ЕС потребуется еще несколько лет. «Это долгосрочный процесс», — цитирует Мерца издание Stern.