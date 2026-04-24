Канцлер ФРГ выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не поддерживает немедленное принятие Украины в Европейский союз, и предложил разработать для Киева поэтапную стратегию сближения с объединением. Об этом сообщает телеканал Phoenix со ссылкой на заявление главы правительства ФРГ.
«Вступление не может произойти в одночасье. Нужен продуманный, поэтапный процесс, который позволит Украине постепенно адаптироваться к стандартам и требованиям Евросоюза», — цитирует издание слова Мерца.
В совместном заявлении председателя Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном в четверг, при этом содержится призыв немедленно начать с Украиной переговоры о ее членстве в ЕС.
Евросоюз не может назвать точную дату принятия Украины в члены организации, поскольку это долгий процесс, основанный на выполнении критериев и реальных заслугах, говорил Кошта на пресс-конференции после неформального саммита ЕС на Кипре.
Документ был обнародован на фоне согласования нового кредита Киеву в €90 млрд и принятия 20-го пакета антироссийских санкций. Евросоюз намерен ускорить процесс интеграции Украины, однако ряд стран-членов, включая Германию, предостерегают от поспешных шагов и настаивают на четких критериях и выполнении Киевом всех необходимых реформ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уже говорил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, поскольку все кандидаты должны соответствовать строгим критериям, и Киев не является исключением. По его словам, у Украины есть перспектива членства, но для приведения ее стандартов в соответствие с требованиями ЕС потребуется еще несколько лет. «Это долгосрочный процесс», — цитирует Мерца издание Stern.
Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году.
