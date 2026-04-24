CNN: Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистане

Вице-президент Джей Ди Вэнс пока не планирует участвовать в переговорах, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, которого в Белом доме считают главой иранской делегации и «визави» Вэнса, также не присоединится к переговорам, сообщили чиновники. Однако вице-президент будет находиться в режиме ожидания, чтобы вылететь в Исламабад в случае прогресса на переговорах, а члены его штаба будут присутствовать в Пакистане.