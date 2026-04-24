CNN: Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистане

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в ближайшие выходные. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей администрации.

Источник: Reuters

Вице-президент Джей Ди Вэнс пока не планирует участвовать в переговорах, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, которого в Белом доме считают главой иранской делегации и «визави» Вэнса, также не присоединится к переговорам, сообщили чиновники. Однако вице-президент будет находиться в режиме ожидания, чтобы вылететь в Исламабад в случае прогресса на переговорах, а члены его штаба будут присутствовать в Пакистане.

Кушнер и Уиткофф в течение нескольких месяцев работали с иранскими официальными лицами над потенциальным соглашением о ядерных материалах Тегерана, отмечает CNN.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше