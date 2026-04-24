Лавров сказал, что Запад стремится любой ценой сохранить гегемонию

Западные страны стремятся любой ценой сохранить доминирование и сдержать развитие новых мировых центров в Азии, Африке и Латинской Америке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

Источник: РБК

По словам главы МИДа, стратегическая цель Запада остается прежней — любыми способами сохранять свою «гегемонию» как можно дольше.

«Стратегическая цель [западных стран], мы нисколько не сомневаемся, сдерживать развитие новых мировых центров, конкурентов, расположенных в странах Мирового большинства, в Азии, Африке, Латинской Америке», — отметил дипломат.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир становится более многополярным, а эпоха доминирования западных стран закончилась.

«Нам нужно разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный», — сказал он.

