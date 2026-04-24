Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры по борьбе с преступностью

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное дополнительным мерам по предупреждению и пресечению правонарушений, а также борьбе с преступностью, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе встречи глава государства заявил: «Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, по борьбе с преступностью».
В начале апреля Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия финансированию терроризма и другой преступной деятельности. Совещание прошло по видеосвязи.
