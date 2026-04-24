ФНС объяснила механизм взыскания со счетов долгов по налогам

Сообщения о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) блокирует счета без решения суда для взыскания долгов, не соответствуют действительности. ФНС приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.
«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика. Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику. Важно отметить, что процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков — физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов срок», — говорится в сообщении.
В ФНС напомнили, что внесудебное взыскание начинается с требования об уплате, которое направляют налогоплательщику, указав при этом срок для добровольного погашения задолженности. В случае если требование не исполняется, налоговый орган выносит решение о взыскании задолженности, которое также направляет налогоплательщику либо в электронном виде, либо по почте.
В течение семи рабочих дней после направления этого решения еще можно погасить долг или заявить о несогласии с ним. В ином случае налоговый орган направит в банк поручение на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в банке. Если же налогоплательщик не успел подать возражения, он вправе обжаловать долг, направив жалобу, а при отказе — обратиться в суд.
В ФНС добавили, что приостановка операций по счетам будет прекращена после погашения всей суммы просроченной задолженности. Кроме того, в федеральной службе обратили внимание, что долг индивидуального предпринимателя взыскивают без разделения на долги предпринимателя и физлица.
ФНС получила право взыскивать задолженности с обычных граждан и самозанятых без участия суда с 1 ноября 2025 года. Речь идет о налоге на доходы физических лиц, транспортном, имущественном, земельном налогах, а также о налоге на профессиональный доход (НПД). В эту категорию также входят начисленные пени и штрафы.
