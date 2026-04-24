В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале

Режим чрезвычайной ситуации в Туапсе действует с 16 апреля. Он был введен после возгорания на морском терминале из-за атаки беспилотников. В результате атаки погибли два человека, еще семь пострадали. Нефтепродукты из-за пожара на терминале попали в реку Туапсе.