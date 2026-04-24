В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале

В Туапсе на территории морского терминала полностью ликвидировали пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Огонь удалось ликвидировать спустя пять дней. Около 300 человек, включая краевых сотрудников МЧС, круглосуточно боролись с огнем», — написал Кондратьев.
Как отметил глава региона, в настоящее время идет постоянный контроль состояния акватории в районе Туапсе. Специалисты Роспотребнадзора регулярно отбирают пробы воздуха на наличие вредных веществ.
Кондратьев призвал жителей и гостей города соблюдать все меры предосторожности до нормализации обстановки.
Режим чрезвычайной ситуации в Туапсе действует с 16 апреля. Он был введен после возгорания на морском терминале из-за атаки беспилотников. В результате атаки погибли два человека, еще семь пострадали. Нефтепродукты из-за пожара на терминале попали в реку Туапсе.
В ночь на 20 апреля ВСУ еще раз атаковали БПЛА морской терминал, после чего начался масштабный пожар. Возгорание локализовали вечером 23 апреля.
В результате разлива нефтепродуктов в Черном море близ порта Туапсе 20 апреля зафиксировали нефтяное пятно площадью около 10 тыс. квадратных метров. Для его локализации выставили боновые заграждения.
