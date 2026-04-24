«Празднование будет непродолжительным»: ЕС предрекли скорый раскол из-за Киева

Евросоюз столкнулся с внутренними разногласиями после согласования кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Лидеры ЕС не могут прийти к единому мнению по ряду важных вопросов, включая принятие Незалежной в альянс и участие в коллективной обороне, пишет Politico.

Источник: Life.ru

«Празднование будет непродолжительным… Бирюзовые воды, которые служили потрясающим фоном для саммита, не могли скрыть раскола в ЕС», — указано в статье.

На саммите ЕС в четверг были обсуждены вопросы финансовой и военной помощи Украине на 2026−2027 годы. Несмотря на согласование кредита, вопросы дальнейших шагов по членству Украины в ЕС и реакции блока на международные кризисы, такие как конфликт на Ближнем Востоке, остаются открытыми.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович даже выразил сомнение в том, что Украина сможет вступить в ЕС к 2027 году, заявив, что это нереалистично. Politico отмечает, что празднование принятия решения о помощи Украине быстро угасло, когда лидеры ЕС столкнулись с множеством нерешённых проблем и кризисов внутри блока.

Напомним, ЕС одобрил кредит в 90 млрд евро, рассчитывая, что долг будет погашен не украинскими налогоплательщиками, а Россией. Средства привлечены на коммерческих рынках под гарантии европейского бюджета. Однако отдавать эти деньги планируется за счёт «репараций», которые Москва, по мнению Брюсселя, будет якобы обязана выплатить Киеву.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

