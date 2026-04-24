Минюст США включил в список способов смертной казни расстрел

«Предыдущая администрация не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись преследовать и приводить в исполнение высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников. При президенте [США Дональде] Трампе министерство юстиции вновь обеспечивает соблюдение закона и поддерживает жертв», — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.
Таким образом, ведомство отменило бессрочный мораторий на федеральные казни, введенный при экс-президенте Джо Байдене. Кроме того, в заявлении сказано о восстановлении протокола казней с использованием инъекций, введении расстрела как дополнительного способа казни, а также упрощении внутренних процедур для ускорения рассмотрения дел о смертной казни.
По данным газеты The Guardian, в 2025 году США установили рекорд по количеству казней за последние 16 лет. Отмечалось, что в общей сложности за год смертная казнь была применена в отношении 47 человек. Все они были мужчинами. Число смертных приговоров увеличилось почти в два раза по сравнению с показателем 2024 года.