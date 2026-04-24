60 граждан Беларуси вывезены из Ливана бортом МЧС России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что бортом МЧС России из Ливана вывезены 60 граждан Беларуси, пишет БелТА.
По поручению президента России Владимира Путина 21 апреля в Бейрут была доставлена партия гуманитарной помощи.
«Обратным рейсом был осуществлен вывоз в Москву 67 граждан Российской Федерации и 60 граждан Республики Беларусь, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за обострения ситуации в Ливане», — сообщила Захарова.
