Reuters: американцы винят Дональда Трампа в высоких ценах на бензин

Больше всего в вине господина Трампа уверены сторонники демократов — из них так ответили 95%. Среди сторонников республиканцев ответственность на президента возлагают 55% опрошенных. Как показал опрос, вопрос подорожания горючего беспокоит 78% респондентов. 58% опрошенных заявили, что не будут на промежуточных выборах в ноябре 2026 года голосовать за тех кандидатов, которые поддерживают подход Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Именно действия президента Трампа в этом конфликте большинство опрошенных связывают с ростом цен.