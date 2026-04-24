Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров высказался о поведении Трампа: «Не маскирует свои жесткие планы»

Лавров: Трамп не прикрывает свои жесткие планы риторическими изысканиями.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не пытается камуфлировать свои достаточно жесткие планы какими-то риторическими изысканиями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских НКО.

«С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто. Многие наши политологи отмечают, что Дональд Трамп говорит то, что планирует, он никогда никого не вводит в заблуждение», — сказал дипломат.

По его словам, глава Белого дома может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров отметил, что логика американцев в отношениях с большинством государств такая, что, если они не сделают то, что у них просит Вашингтон, то США их накажут. В диалоге с Москвой, как подчеркнул министр, он таких вещей не слышал и, надеется, не услышит.

