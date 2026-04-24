Лавров высказался о поведении Трампа: «Не маскирует свои жесткие планы»

Президент США Дональд Трамп не пытается камуфлировать свои достаточно жесткие планы какими-то риторическими изысканиями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских НКО.
«С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто. Многие наши политологи отмечают, что Дональд Трамп говорит то, что планирует, он никогда никого не вводит в заблуждение», — сказал дипломат.
По его словам, глава Белого дома может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями.
Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров отметил, что логика американцев в отношениях с большинством государств такая, что, если они не сделают то, что у них просит Вашингтон, то США их накажут. В диалоге с Москвой, как подчеркнул министр, он таких вещей не слышал и, надеется, не услышит.