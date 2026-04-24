«Скоро будем отмечать первую годовщину встречи в Анкоридже. За этот период европейцы — надо отдать должное их наглости — вместе с Зеленским проделали большую работу, чтобы сбить американцев с их курса, который был нами принят, и продолжать свои игры по уничтожению геополитического конкурента», — сказал Лавров в ходе встречи с представителями российских НКО.
Лавров ранее также заявил, что страны Запада объявили России открытую войну. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, в период после создания ООН и ОБСЕ, а также после того, как перестал существовать Советский Союз, возможности для спокойного сожительства с западными партнёрами и тем более для совместных усилий казались ему и его коллегам вполне осуществимыми, но сейчас все эти ожидания окончательно канули в Лету.
