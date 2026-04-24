Во Франции взорвали выведенную из эксплуатации стартовую площадку для ракет «Союз»

Мобильная башня обслуживания на бывшем стартовом комплексе «Союза» была взорвана 23 апреля, сообщил эксперт в области космонавтики, бывший руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец в Telegram-канале. Перед этим на самой пусковой установке «был разрезан легендарный “тюльпан” — четыре ферменные опоры, на которых висела ракета перед стартом, и кабель-мачты», отметил он.