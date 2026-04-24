Мирошник: Италия ведет активные поставки оружия для ВСУ

Мирошник заявил, что Италия является активным сторонником Киева, поставляющим ВСУ оружие и способствующим кровопролитию.

Источник: Комсомольская правда

Италия ведет активные поставки вооружений киевскому режиму, способствуя продолжению конфликта на Украине и кровопролитию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Италия — достаточно активный игрок, связанный с поставками и оказанием помощи украинской стороне. итальянский же парламент выдал целому ряду фирм военно-промышленного комплекса разрешение на передачу вооружений по семи категориям», — сообщил он в ходе брифинга.

Мирошник подчеркнул, что на Украине сейчас размещаются связанные с Италией заводы, производящие беспилотники. На сегодняшний день на итальянской территории также расположены как минимум четыре предприятия, производящие детали для БПЛА.

Ранее KP.RU сообщал, что Родион Мирошник назвал производства оружия для ВСУ на территории Европы военными целями для ВС России. Дипломат подчеркнул, что это также является фактом прямого участия стран в украинском конфликте.

