Италия ведет активные поставки вооружений киевскому режиму, способствуя продолжению конфликта на Украине и кровопролитию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Италия — достаточно активный игрок, связанный с поставками и оказанием помощи украинской стороне. итальянский же парламент выдал целому ряду фирм военно-промышленного комплекса разрешение на передачу вооружений по семи категориям», — сообщил он в ходе брифинга.
Мирошник подчеркнул, что на Украине сейчас размещаются связанные с Италией заводы, производящие беспилотники. На сегодняшний день на итальянской территории также расположены как минимум четыре предприятия, производящие детали для БПЛА.
