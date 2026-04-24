ЕС готовит план ответа на случай атаки на одного из членов союза, пишут СМИ

«Европейский союз разрабатывает планы, как помочь странам отразить военное нападение как с, так и без (помощи — ред.) его союзника-сверхдержавы — США. Официальные лица в ЕС разрабатывают план совместного ответа на случай атаки на любого члена блока, вне зависимости от того, будет ли это атака обычных вооруженных сил, кибератака», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.