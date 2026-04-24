Лукашенко обратился к старшему поколению белорусов с серьезной просьбой

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на семинаре-совещании, что опытные люди должно создать страну, которую можно будет передать следующим поколениям, пишет БелТА.
— Мы с вами взрослые люди. А есть такие, как Дмитрий Николаевич Крутой (глава Администрации президента Беларуси. — Ред.) и еще моложе, которые в те времена не жили, — сказал Лукашенко. — А если кто и жил, они этим не интересовались. У них нет опыта.
Президент Беларуси подчеркнул, что молодое поколение должно получить необходимые знания от опытных людей.
— Поэтому, мужики, надо быстро сделать то, что мы умеем делать. Наши дети этого не сделают, — сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что молодежь «умнее нас по отдельным направлениям».
— Но без жратвы и одежды ничего не будет ни у них, ни у кого. Мы — опытные люди, и нам надо вот за этот период, который нам тут отпущен, создать страну, которую мы им передадим, — отметил белорусский президент.
