Белый дом подтвердил, что Уиткофф и Кушнер направились в Пакистан

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Представители США вскоре вылетят в Пакистан для переговоров об урегулировании конфликта с Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Источник: AP 2024

«Да, я могу подтвердить, что спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра утром вновь отправятся в Пакистан для участия в прямых переговорах при посредничестве пакистанской стороны», — сказала она телеканалу Fox News.

Восьмого апреля Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов ИРИ и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.

Тем временем Дональд Трамп продлил режим перемирия. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут встречу.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше