Белый дом подтвердил, что Уиткофф и Кушнер направились в Пакистан

«Да, я могу подтвердить, что спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра утром вновь отправятся в Пакистан для участия в прямых переговорах при посредничестве пакистанской стороны», — сказала она телеканалу Fox News.
Восьмого апреля Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов ИРИ и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим перемирия. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут встречу.