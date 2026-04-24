Дмитриев посоветовал Туску запастись авиатопливом для визита в Россию

Глава РФПИ Дмитриев допустил, что страны ЕС будут вынуждены просить Россию об энергоресурсах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Польши Дональду Туску запастись авиатопливом для будущего визита в Россию на фоне нехватки у стран ЕС энергоресурсов. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X.

«Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета», — написал Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал пост Туска об отсутствии российских представителей на неформальной встрече лидеров Евросоюза.

Ранее KP.RU сообщал, что Кирилл Дмитриев оценил ситуацию с энергоресурсами в Европе. По словам спецпредставителя президента РФ, сейчас регион испытывает крупнейший за все время кризис и вскоре будет готов «с гордостью» встать в конец очереди за российскими энергоресурсами.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше