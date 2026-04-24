Сын Жириновского раскрыл предсказание политика об окончании СВО

Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского — Олег — в пятницу, 24 апреля, рассказал, что политик спрогнозировал окончание специальной военной операции (СВО) не на Украине, а в Лондоне.

Мужчина уточнил, что после начала СВО Жириновский, который тогда находился в больнице, рассказал ему об исходе боевых действий.

— Мое ухо пригласил к себе и сказал одну фразу: «СВО должна закончиться в Лондоне». Значит то, что останавливаться на Украине не надо. Если мы хотим победить эту девятиголовую гидру, то нужно бить по основным головам, — пояснил Жириновский-младший в интервью Rutube-каналу «Эмпатия Манучи».

6 апреля, в годовщину смерти Владимира Жириновского, медиум по имени Анна заявила, что смогла установить контакт с его духом. Она рассказала, что политик якобы поделился с ней своим видением о будущем России и мира. Согласно «предсказаниям» основателя ЛДПР, конфликт на Украине подойдет к концу осенью 2026 года, когда стороны сядут за стол переговоров.

Также в начале 2000-х годов Жириновский прогнозировал две ядерные войны в XXI веке. Политик отмечал, что противостояние коммунизма и фашизма продолжалось почти весь XX век: с 1917 по 1991 год — «до слома берлинской стены».

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше