В Польше назвали себя «лохами» из-за €90 млрд для Украины

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник считает, что решение Варшавы о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро было ошибочным. В своём сообщении в социальной сети X она отметила, что Венгрия сняла вето с пожертвования ЕС Украине на эту сумму. По словам депутата, Польша оказалась в невыгодном положении, поскольку впоследствии ей придётся участвовать в погашении этого значительного финансового вклада.