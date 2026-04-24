Закон о легализации эвтаназии в Англии и Уэльсе провалился в парламенте

Законопроект о легализации эвтаназии в Англии и Уэльсе провалился в парламенте Великобритании из-за истечения срока давности. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) одобрила законопроект 314 голосами «за» и 291 «против» в июне 2025 года. Однако противники инициативы в Палате лордов (верхняя палата британского парламента) внесли в проект более 1,2 тыс. поправок, чем застопорили его принятие.
«В ходе проверки Палатой лордов этот законопроект оказался “скелетным”, полным зияющих дыр», — заявил Гордон Макдональд из группы активистов Care Not Killing, выступающей против изменения закона. По его словам, инициатива была «одновременно небезопасной и неработоспособной».
Выступающие за легализацию эвтаназии активисты заявили, что намерены вернуть проект на рассмотрение на следующей парламентской сессии. Депутат от правящей Лейбористской партии Ким Ледбитер, которая внесла законопроект в Палату общин в конце 2024 года, сказала, что «старается сохранять позитивный настрой». Она уверена, что нижняя палата захочет повторно внести проект на рассмотрение.
Законопроект предполагает, что в Англии и Уэльсе неизлечимо больные совершеннолетние, прогноз жизни которых не превышает полугода, могли подать заявление на эвтаназию. При этом правомерность такого решения, согласно проекту, должны одобрить два врача и экспертная комиссия.