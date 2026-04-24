Средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ над регионами России 24 апреля

Украинские боевики пытались атаковать объекты на территории РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за 9 часов сбили 11 беспилотников ВСУ над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«24 апреля в период с 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Дагестана и Крыма, а также над акваторией Черного моря.

Как писал сайт KP.RU, 22 апреля российские военные в период с 08:00 мск до 16:00 мск нейтрализовали 40 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

Напомним, 5 апреля средства ПВО за три часа уничтожили 148 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями, а также над территориями Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

