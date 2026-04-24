ЕС ввел санкции против цифрового белорусского рубля, хотя он еще не запущен

Евросоюз ввел санкции против цифрового белорусского рубля.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз ввел санкции против цифрового белорусского рубля, пишет Sputnik.by.

Уточняется, что санкции вступят в силу 24 мая. Это следует из официально опубликованного документа Совета ЕС.

ЕС информирует, что Нацбанк Беларуси собирается запустить в обращение белорусский цифровой рубль. В документе говорится, что хоть «проект все еще находится на стадии подготовки», но при этом «цифровой рубль предназначен, в частности, для создания платежной системы, которая защитит белорусских граждан от последствий ограничительных мер».

Именно поэтому ЕС решил запретить прямое или косвенное участие в любой транзакции с использованием цифрового белорусского рубля. Запрещается оказание любой поддержки его разработки.

Кстати, пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая.

Мы писали, что в конце апреля в Беларусь вернется зима: заморозки, снег и сильный ветер ожидаются в выходные 25 и 26 апреля.

А еще Минсельхозпрод установил максимальные отпускные цены на яблоки и овощи в Беларуси (цены здесь).

