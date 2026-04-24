Западные страны объявили России открытую войну, в которой Украину используют в качестве «геополитического тарана», заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.
Однако, по его словам, такое «оружие» бесполезно без «материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого».
«Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве “наконечника” используется киевский режим. Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина заявил, что Евросоюз поддерживает Украину, поскольку та позволяет «выиграть время» для подготовки к конфликту с Россией. «У нас еще есть несколько лет впереди [для подготовки к вооруженному противостоянию]. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают это время для нас. Вот почему мы так сильно их поддерживаем», — сказал он.
Кремль подчеркивал, что не имеет агрессивных намерений по отношению к странам Европы.
