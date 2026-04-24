Лавров заявил, что западные страны открыто воюют с Россией

Западные страны объявили России открытую войну, в которой Украину используют в качестве «геополитического тарана», заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

Источник: РБК

Западные страны объявили России открытую войну, в которой Украину используют в качестве «геополитического тарана», заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

Однако, по его словам, такое «оружие» бесполезно без «материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого».

«Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве “наконечника” используется киевский режим. Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина заявил, что Евросоюз поддерживает Украину, поскольку та позволяет «выиграть время» для подготовки к конфликту с Россией. «У нас еще есть несколько лет впереди [для подготовки к вооруженному противостоянию]. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают это время для нас. Вот почему мы так сильно их поддерживаем», — сказал он.

Кремль подчеркивал, что не имеет агрессивных намерений по отношению к странам Европы.

Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше