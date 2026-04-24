Лавров заявил, что западные страны открыто воюют с Россией

Ранее начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина заявил, что Евросоюз поддерживает Украину, поскольку та позволяет «выиграть время» для подготовки к конфликту с Россией. «У нас еще есть несколько лет впереди [для подготовки к вооруженному противостоянию]. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают это время для нас. Вот почему мы так сильно их поддерживаем», — сказал он.