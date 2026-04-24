Tasnim: Тегеран не планирует переговоров с американцами в Пакистане

«В настоящее время никаких переговоров с американцами не запланировано», — говорится в публикации.
По данным агентства, глава МИД Ирана Аббас Аракчи едет в Исламабад для обсуждения с пакистанской стороной позиции Тегерана по завершению конфликта.
При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.
Телеканал Geo также сообщал, что делегация Ирана прибудет в Пакистан для переговоров с США 24 апреля.
