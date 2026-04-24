Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отказаться от этой глупой политики»: Во Франции приветствовали приглашение РФ на саммит G20 в США

Филиппо считает приглашение России на саммит G20 верным решением.

Источник: Комсомольская правда

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал исключительно правильным решением приглашение представителей России на планируемый саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами.

«Абсолютно верное решение! Мы должны вести переговоры с Россией, возобновить с ней нормальную торговлю, а также отказаться от этой глупой воинственной политики по отношению к Москве!» — написал политик в своем посте в соцсети X.

Как писал сайт KР.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае будет достойно представлена на предстоящем саммите «Группы двадцати» (G20) в американском городе Майами. Официальный представитель Кремля при этом отметил, что президент РФ Владимир Путин может поехать в Майами как член страны «двадцатки», но может и не поехать, также в США на саммит может отправиться другой российский представитель.

