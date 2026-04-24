Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вы одной ногой в тюрьме»: Лукашенко сделал замечание белорусским губернаторам из-за плохого хранения удобрений

Лукашенко пригрозил губернаторам тюрьмой из-за плохого хранения удобрений.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил губернаторам регионов республики тюрьмой из-за плохого обеспечения хранения удобрений. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Хочу губернаторов предупредить, чтобы у нас с вами не было потом неприятных разговоров. Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме», — отметил Лукашенко в ходе семинара-совещания по вопросам агросервисного обслуживания, организации ремонта и восстановления сельхозтехник.

Президент Белоруссии отметил, что наказания за плохое хранение минеральных удобрений можно обосновать экономически. Сегодня на международных рынках наблюдаются огромные цены на соответствующую продукцию.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко призвал не допускать падежа в сфере животноводства. Президент Белоруссии предупредил чиновников и посоветовал им не испытывать его терпение, а решать возникающие проблемы.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше