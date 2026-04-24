«Вы одной ногой в тюрьме»: Лукашенко сделал замечание белорусским губернаторам из-за плохого хранения удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил губернаторам регионов республики тюрьмой из-за плохого обеспечения хранения удобрений. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
«Хочу губернаторов предупредить, чтобы у нас с вами не было потом неприятных разговоров. Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме», — отметил Лукашенко в ходе семинара-совещания по вопросам агросервисного обслуживания, организации ремонта и восстановления сельхозтехник.
Президент Белоруссии отметил, что наказания за плохое хранение минеральных удобрений можно обосновать экономически. Сегодня на международных рынках наблюдаются огромные цены на соответствующую продукцию.
